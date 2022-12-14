Боксер Ибрагимов высказался о возвращении российских спортсменов в рейтинги WBA

Он выразил радость за то, что хоть одна организация начала мыслить.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Восстановление российских спортсменов в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пойдет всем на пользу. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов. По его словам, в боксе должны участвовать все, чтобы была реальная конкуренция.

«Я очень рад, что хоть одна организация начала мыслить. Без России или любой другой страны они могут обойтись, но, чтобы спорт был чище, необходимо участие всех», - сказал Ибрагимов.

Он выразил надежду, что за WBA последуют и другие организации. Тогда везде будет честная конкуренция.

Напомним, сегодня стало известно, что боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA. Во Всемирной боксерской ассоциации заявили, что тех спортсменов, которые публично заявят о том, что поддерживают спецоперацию, или станут участвовать в ней, «немедленно удалят».

Это решение уже прокомментировал боксер Дмитрий Кудряшов. По его мнению, восстановление россиян пойдет на пользу этому виду спорта. А бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю назвал произошедшее торжеством здравого смысла.