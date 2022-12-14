Космические силы США разместили новое подразделение в Южной Корее

По словам командующего Объединенными силами США и Южной Кореи, это необходимо для проведения альянсом разносторонних операций.

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Космические силы Соединенных Штатов разместили новое подразделение на Корейском полуострове. Церемония, посвященная этому событию, прошла на авиабазе Осан в Пхентхэке, Южная Корея.

«Запуск сегодня Космических сил США в Корее должен обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Благодаря космическим силам США в Корее альянс имеет больше возможностей для проведения разносторонних операций на корейском театре военных действий», - цитирует командира Объединенных сил США и Южной Кореи Пола Лакамера Yonhap.

Кроме этого, согласно публикации, целью данного подразделение будет укрепление координации в области безопасности между Соединенными Штатами и Южной Кореей, а также противостояние угрозам со стороны Северной Кореи и КНР.

Ранее Yonhap сообщало, что в ходе совместных учений США и Южной Кореи был отрепетирован удар бомбами с лазерным наведением. Данные действия были спровоцированы пуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Японского моря. До этого глава МИД КНДР Чвэ Сон Хи заявил, что военные учения между США и союзниками делают ситуацию «более непредсказуемой».