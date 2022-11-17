Yonhap: Пхеньян ответил на действия ВС США пуском баллистической ракеты

О пуске КНДР баллистических ракет в направлении Восточного моря издание сообщило со ссылкой на официальное ведомство Южной Кореи

© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress

Южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи заявило о пуске КНДР баллистической ракеты в направлении Восточного моря. Таким образом Пхеньян ответил на соглашения между США, Японией и Южной Корей о наращивании военного присутствия этих стран в Японском море.

Согласно сообщению, ракета пролетела около 240 км с максимальной высотой около 47 км и скоростью примерно четыре Маха. В минобороны Японии добавили, что снаряд упал у восточного побережья Корейского полуострова.

В качестве предупреждения перед пуском ракеты министр иностранных дел Северной Кореи Чвэ Сон Хи заявил, что совместные действия между США и союзниками делают ситуацию «более непредсказуемой».

Ранее МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны и выразил готовность дать симметричный ответ на провокации на фоне очередных совместных военных учений с Южной Кореей.