Yonhap: Пхеньян ответил на действия ВС США пуском баллистической ракеты
Южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи заявило о пуске КНДР баллистической ракеты в направлении Восточного моря. Таким образом Пхеньян ответил на соглашения между США, Японией и Южной Корей о наращивании военного присутствия этих стран в Японском море.
Согласно сообщению, ракета пролетела около 240 км с максимальной высотой около 47 км и скоростью примерно четыре Маха. В минобороны Японии добавили, что снаряд упал у восточного побережья Корейского полуострова.
В качестве предупреждения перед пуском ракеты министр иностранных дел Северной Кореи Чвэ Сон Хи заявил, что совместные действия между США и союзниками делают ситуацию «более непредсказуемой».
Ранее МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны и выразил готовность дать симметричный ответ на провокации на фоне очередных совместных военных учений с Южной Кореей.