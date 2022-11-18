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Yonhap: США и Южная Корея отрепетировали удар бомбами с лазерным наведением в ответ на ракету КНДР

Иван Лебедянский
12:42 18.11.2022
Учения проходили с участием истребителей F-35A, которые тренировались поражать цели с помощью бомб с лазерным наведением GBU-12.
Yonhap: США и Южная Корея отрепетировали удар бомбами с лазерным наведением в ответ на ракету КНДР
© Фото: White House, GlobalLookPress
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США и Южная Корея в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в направлении Японского моря, совершенный республикой 17 ноября, провели очередные совместные военные учения.

Южнокорейское издание Yonhap сообщает, что в них участвовали четыре истребителя ВВС Южной Кореи F-35A и четыре истребителя F-16 ВВС США. Также отрабатывались авиаудары по передвижной пусковой ракетной установке КНДР.

Издание отмечает, что эти учения стали первыми, на которых данные истребители открыто демонстрировали свою способность поражать грунтовые ракетные комплексы. Кроме этого, как пишет Yonhap, F-35A способны приближаться к целям, избегая обнаружения противником.

Ранее стало известно, что КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Согласно сообщению, дальность ее полета составила 240 км, максимальная высота - около 47 километров, а скорость - до 4 Махов. На пуск ракеты среагировала автоматическая система предупреждения Японии. В стране объявили воздушную тревогу.

Пуск межконтинентальной ракеты произошел после заявления главы МИД КНДР Чвэ Сон Хи о том, что совместные учения между США и союзниками делают ситуацию «более непредсказуемой».

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