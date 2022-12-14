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WP: Байден одобрит передачу Украине систем Patriot после доклада Пентагона

Сергей Лебедев
18:46 14.12.2022
В оборонном ведомстве должны ответить на важные вопросы об использовании оружия.
WP: Байден одобрит передачу Украине систем Patriot после доклада Пентагона
© Фото: Chris Kleponis, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Американский президент Джо Байден одобрит передачу Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot только после полного доклада Пентагона. В оборонном ведомстве должны ответить на вопросы о подготовке украинских националистов к использованию и обслуживанию оружия. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

«Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке и обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности Вооруженных сил США», - говорится в публикации.

Предполагается, что ЗРК выделят из собственных запасов армии США, а не из оперативных подразделений. Не исключено, что тренировки по использованию Patriot пройдут в Германии.

Ранее журналисты CNN, ссылаясь на анонимных американских чиновников, сообщили о намерении Соединенных Штатов передать Украине зенитно-ракетные системы Patriot. По данным телекомпании, план Пентагона должен быть одобрен американским министром обороны Ллойдом Остином и в случае положительного ответа подписан президентом Джо Байденом.

Сегодня в Кремле заявили, что американские системы Patriot в случае передачи их Киеву станут законной целью ВС РФ.

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