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Песков: от Киева не поступали предложения по новогоднему перемирию

Сергей Лебедев
15:33 14.12.2022
По словам представителя Кремля, такой темы нет на повестке дня.
Песков: от Киева не поступали предложения по новогоднему перемирию
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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От украинских властей не поступали предложения по новогоднему перемирию. Об этом в среду заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«И такой темы нет на повестке дня», - передает РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что не может быть и речи о выводе российских войск из зоны проведения специальной операции до конца года.

Напомним, накануне телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена сообщил, что в США завершают разработку планов по отправке Киеву систем противоракетной обороны Рatriot. Предполагается, что поставку зенитных ракетных комплексов могут одобрить уже на текущей неделе. Но в данный момент неизвестно, какое количество систем планируется отправить Украине. 

Уже сегодня в Кремле согласились с мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что американские системы Patriot в случае передачи их Киеву станут законной целью ВС РФ. Однако Дмитрий Песков призвал дождаться официальных данных.

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