CNN: в США завершают разработку планов по отправке ЗРК Рatriot на Украину

Поставку систем противоракетной обороны могут одобрить уже на этой неделе.

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В США завершают разработку планов по отправке систем противоракетной обороны Рatriot на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена.

Предполагается, что поставку зенитных ракетных комплексов могут одобрить уже на текущей неделе. Но в данный момент неизвестно какое количество систем планируется отправить Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и Польша договорились выставить ЗРК Patriot на границе с Украиной. Об этом после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заявил глава Польши Анджей Дуда.

Он также отметил, что помогать в развертывании данных систем вооружения полякам будут немецкие военные специалисты.