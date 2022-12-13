«Мста» мстит: кадры работы артиллеристов в ДНР по позициям украинских боевиков

© Видео: Народная милиция ДНР © Фото: Народная милиция ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики публикует кадры работы расчетов гаубиц 2А65 «Мста-Б» по опорному пункту противника в районе Первомайского.

На данном участке вооруженные формирования Украины постоянно пытаются контратаковать. В описании к видео сказано, что российские артиллеристы с Краснодарского края оказывают поддержку бойцам 1-го Армейского корпуса ДНР.

Чтобы не быть замеченными, бойцы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают вооружение и технику маскировочной сетью. Контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчетами БПЛА.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении вражеской батареи РСЗО под Красным Лиманом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов