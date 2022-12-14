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«Противник хитер, но мы хитрее»: боец группировки «Отважные» о работе расчетов гаубиц «Гиацинт-Б»

06:40 14.12.2022
Бойцы уничтожают различные виды бронетехники и скопления пехоты противника, корректировка огня ведется с беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллерийские расчеты крупнокалиберных 152-мм нарезных пушек 2А36 с закрытых огневых позиций уничтожили отдельные цели украинских националистов. Расчеты гаубиц «Гиацинт» группировки «Отважные» укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи.

«Мы ведем контрбатарейную борьбу, останавливаем противника при попытках продвинуться к передней линии, подавляем и уничтожаем различные виды техники и скопления пехоты. Работаем день и ночь. Корректировку ведем с беспилотников. Противник хитер, но мы хитрее, смелее, быстрее и точнее», - рассказал командир орудия в позывным «Бурят».

После поражения целей противника расчеты покидают позиции и укрываются в блиндажах, чтобы не попасть под ответный огонь.

Накануне бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики показали работу расчетов гаубиц 2А65 «Мста-Б» по опорному пункту противника в районе Первомайского. На данном участке вооруженные формирования Украины постоянно пытаются контратаковать. Бойцы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают вооружение и технику маскировочной сетью.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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