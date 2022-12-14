В МО РФ сообщили о поражении пункта управления группировки украинских боевиков «Лиман» под Краматорском

Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении в Краматорске большого склада боеприпасов врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали о поражении пункта управления группировки украинских боевиков «Лиман». Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Лиман"», - заявил Конашенков.

Еще в Краматорске удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов. Он принадлежал 81-й аэромобильной бригаде украинских боевиков. Там хранилось до 2 000 снарядов к РСЗО «Град» и более 3 000 артиллерийских снарядов разных калибров.

Кроме этого, склад ракетно-артиллерийского вооружения врага был уничтожен в районе Каменного в Запорожской области. А в районе населенных пунктов Ямоловка и Калинина на территории ДНР были уничтожены две украинские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Игорь Конашенков сообщил, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 93 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска в 186 районах.

Он подвел и суточный итог работы российских средств ПВО. За сутки были уничтожены три вражеских беспилотника в районах Переможного и Токмака в Запорожской области, а также Рачевки в Херсонской области. Кроме этого, удалось перехватить реактивный снаряд украинской РСЗО HIMARS в районе Кременной на территории ЛНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 343 самолетов, 183 вертолетов, 2 658 беспилотников, 396 ЗРК, 7 099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевой машины РСЗО, 3 685 орудий и минометов, а также 7 599 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил о взятии под контроль основной части населенного пункта Водяное на Донецком направлении.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов