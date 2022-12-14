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МО РФ: взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное на Донецком направлении

14:44 14.12.2022
На данном направлении уничтожено до 50 украинских боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавили в Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы РФ ведут наступление на Донецком направлении, основная часть населенного пункта Водяное взята под контроль российских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 14 декабря.

Он также озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на данном направлении в живой силе и военной технике. По словам представителя российского оборонного ведомства, уничтожено до 50 украинских боевиков, танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. Между тем на Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался контратаковать, но был отброшен на исходные позиции.

«Кроме того, нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка и Пречистовка Донецкой Народной Республики пресечена переброска резервов противника», - добавил представитель Минобороны.

Как утверждает Конашенков, на Южно-Донецком направлении украинская сторона потеряла до 80 своих бойцов.

Российские артиллеристы нанесли удары по неприятельским войскам на Купянском направлении в Харьковской области и в ЛНР, уничтожив до 100 боевиков. В то же время попытки ВФУ контратаковать на Краснолиманском направлении также не увенчались успехом. Безвозвратные и санитарные потери противника в личном составе превысили 60 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении пункта управления группировки украинских боевиков «Лиман» под Краматорском.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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