Армия Держать и наносить удары: как танки Т-72Б3М громят украинских боевиков в зоне СВО Огонь из орудий Т-72Б3М ведется как прямой, так и полупрямой наводкой. Разведывать цели и корректировать выстрелы помогают расчеты беспилотников. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Огневые точки украинских националистов уничтожают и экипажи танков Т-72Б3М Южного военного округа. Не щадят танкисты и вражеские укрепленные позиции и бронетехнику. Удары наносятся на различных дистанциях, несмотря на применение противником противотанковых средств. Огонь из орудий Т-72Б3М ведется как прямой, так и полупрямой наводкой. Разведывать цели и корректировать выстрелы помогают расчеты беспилотников. Ранее «Звезда» показала, как военные инженеры тренируются подрывать «вражеские» укрытия на полигоне в Белоруссии. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика