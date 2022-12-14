В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что пока что первоочередная задача - защитить людей в ЛНР и ДНР. Непростую ситуацию в Донецке в Кремле видят, и сейчас военные концентрируются именно на этом.

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В Кремле прокомментировали заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о том, что для обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики необходимо освободить и другие русские города, включая Чернигов и Одессу.

«Все зависит от выбора граждан, от решения людей», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков добавил, что пока что первоочередная задача - защитить людей в ЛНР и ДНР. Непростую ситуацию в Донецке в Кремле, по словам пресс-секретаря президента, видят, и сейчас военные концентрируются именно на этом.

Также Дмитрий Песков согласился, что системы Patriot станут законной целью в случае доставки их из США на Украину.

Ранее публиковались кадры тренировок российских военных инженеров в Белоруссии.