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Восстановлению не подлежит: как военные инженеры тренируются подрывать «вражеские» укрытия

Елена Сивонен
Максим Крюков
07:10 14.12.2022
Инженеры оперативно определяют так называемые слабые места блиндажа. И сразу после команды в небо на 35 метров взмывает столб густого серого дыма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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От блиндажа условного противника после взрыва практически ничего не осталось. И восстановлению он, конечно, уже не подлежит. Все вокруг в гари. Снег стал буквально черным. А в воздухе витает характерный запах. Так проходит отработка подрывных работ бойцами инженерных войск.

Инженеры оперативно определяют так называемые слабые места блиндажа. Как правило, это несущие опоры. Рассчитывают необходимое количество тротила, устанавливают средства взрывания. И сразу после команды в небо на 35 метров взмывает столб густого серого дыма.

«Мы можем подрывать мосты, железные дороги, здания - все, что угодно. Вплоть до аэродрома. Но на все нужно время, на все нужен опыт. Чтобы быстро сделать. Без четкого отлаженного механизма, который называется команда, это невозможно», - рассказал старший сапер с позывным «Че Гевара».

Следующая цель - командный пункт соединения условного противника. Алгоритм подрывной работы тот же, но тротила здесь больше почти в два раза. Взрыв мощнее, громче. И уже через несколько секунд на месте оборудованного пункта управления - лишь сваленные в кучу, посеченные стволы деревьев. Таким образом противник, если не полностью уничтожен, то точно деморализован, и уже не может продолжать бой.

Инженеры на зубок знают не только подрывное дело. Поддерживать наступление эти специальные войска могут самыми разными средствами и способами. Так, после разведки местности и выбора безопасного участка, ТММ (тяжелый механизированный мост на базе КАМАЗа) приступает к развертыванию. Чтобы за 15 минут восстановить прерванное транспортное движение.

«Время - это деньги, а в нашем варианте это жизнь, поэтому для того, чтобы задачу не сорвать, необходимо перевыполнять данный норматив, что спасет жизнь тех, кто занимается сборкой моста, и для пропуска колонны, чтобы она не сколачивалась в одном месте, а продвигалась прямым ходом в направлении», - заявил командир инженерно-дорожного взвода с позывным «Музыкант».

В длину конструкция 40 метров, в ширину чуть меньше четырех метров. Крепкая, устойчивая. А в ряде случаев и вовсе незаменимая. Тяжелый механизированный мост состоит из нескольких пролетов, предназначен для переброски войск с одного берега на другой через небольшие реки или овраги. Его грузоподъемность составляет до 60 тонн. Он выдержит любую: как колесную, так и гусеничную технику.

Надежность переправы тут же проверяют «Урки» или «Змей Горынычи». Так называют эти установки разминирования. По мосту они проезжают, соблюдая скоростной режим - не больше 15 километров в час. Это необходимо для безопасности. Чтобы в случае непредвиденного крена механики-водители успели сманеврировать. В итоге дело сделано - проезд открыт.

Предназначение «Змей Горынычей» - проделывать в минных полях проходы шириной до шести метров и длиной от 70 до 90 метров. Чтобы обезопасить путь, достаточно одного подрыва. Сегодня лишь имитация пуска. Но если потребуется, отлично обученные инженерные расчеты при наступательных действиях сработают четко.

Ранее «Звезда» рассказала, как бойцы отрабатывают штурм города на полигоне в Белоруссии. Военнослужащие действуют молниеносно, буквально влетая в оборону противника. Они рассредотачиваются по улицам и кварталам. И, действуя малыми группами, поочередно захватывают объект за объектом.

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