Украинские силовики пришли с обыском к управделами канонической УПЦ

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Правоохранительные органы Украины пришли с обыском к управляющему делами канонической Украинской православной церкви митрополиту Антонию. О проведении следственных действий сообщает РИА Новости.

«Правоохранительные органы пришли с обысками к управляющему делами УПЦ МП митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу)», - говорится в публикации.

Ранее Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области заявило о проведении «контрразведывательных мероприятий» на территории Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь в Киевской области, в Киево-Печерской лавре и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области.

По информации СМИ, украинские силовики допросили более 50 человек и изъяли «пророссийскую литературу», по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла.