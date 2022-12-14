В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Балканский тупик: как разворачивается противостояние между Сербией и Косово

Андрей Аркадьев
Алексей Дегтярев
12:53 14.12.2022
В Белграде сегодня будут обсуждать урегулирование конфликта между Сербией и Косово. Глава Сербии Александр Вучич встретится с представителями США и ЕС. Обстановка в регионе остается напряженной. Корреспондент Алексей Дегтярев рассказал подробности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Владислав и Валентина Пузович живут всего в 300 метрах от косовской границы. Последнее обострение сильно сказалось на стариках. Раньше можно было спокойно ездить на родину в Косово, но сегодня каждый раз, услышав с той стороны громкие звуки, пенсионеры крепче закрывают дверь.

«Ситуация вообще ни разу не приятная, видишь вооруженного человека с автоматом, а с другой стороны сербский народ без оружия, которому нужны только мир и жизнь у своего очага, чтобы никто его не изгонял», - сказал Радослав Пузович.

Из их окна прекрасно виден пограничный пункт пропуска. Там, со слов местных жителей, до сих пор удерживают бывшего косовского полицейского, серба Деяна Пантича. Его не могут вывезти в Приштину из-за сооруженных баррикад. Это и стало отправной точкой последнего конфликта. Главным требованием сербов является сегодня освобождение Пантича, это может серьезно снизить напряженность. Об этом же вчера говорили и премьер Сербии, и общественные деятели. При этом, как уверяет та же премьер Ана Брнабич, в Косово по-прежнему происходят нарушения прав сербов. И в Европе этого предпочитают не замечать.

«На данный момент происходит несколько провокаций в один день. Они приходят вооруженные до зубов в Зубин-Поток и в Косовска-Митровицу в один день. Они насильно входят в здания муниципалитета, пытаются спровоцировать сербский народ, пытаются дестабилизировать ситуацию, и все, что они делают, полностью противоречит Брюссельскому соглашению. Я писала вчера и повторю сегодня: что бы ни случилось, мы никогда не получим реакции от Европейского союза», - заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Власти Приштины объявили сегодня о проведении муниципального заседания. Накануне в прессе появился некий документ, который может стать основой для мирного договора. В нем прописаны  гарантии для закрепления статуса православной церкви и сербов в Косово. Но есть один нюанс - косовары требуют признания права вступать в международные организации. Со слов премьер-министра самопровозглашенной республики Альбина Курти, Косово давно готово стать частью ЕС без контроля Белграда.

«Сегодня на 112-м заседании кабинета министров мы сообщаем, что на этой неделе передадим заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. Как вы, возможно, знаете, мы последняя страна на Западных Балканах, подавшая заявку на вступление в ЕС. Настало время превратить статус потенциального кандидата в официальный, тем самым перейдя на новый этап отношений с ЕС», - пояснил премьер-министр Косово Альбин Курти.

В самом Брюсселе призывают стороны к диалогу под европейской эгидой. А вот Штаты пока хранят молчание. Вчера спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар после встречи с главой Косово отказался от комментариев. Сегодня же он намерен встретиться с президентом Сербии. Также на встрече будет присутствовать спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:23 В стране и мире
Совфед одобрил запрет суррогатного материнства в РФ для иностранцев и одиноких мужчин
13:14 В стране и мире
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
13:00 В стране и мире
СБУ ищет признаки ячеек «русского мира» среди объектов УПЦ в девяти областях Украины
12:08 В стране и мире
Bloomberg: НАТО собирается усилить оборону от дронов, крылатых и гиперзвуковых ракет
11:22 Спорт
Боксеров из РФ и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.