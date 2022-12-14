Балканский тупик: как разворачивается противостояние между Сербией и Косово

В Белграде сегодня будут обсуждать урегулирование конфликта между Сербией и Косово. Глава Сербии Александр Вучич встретится с представителями США и ЕС. Обстановка в регионе остается напряженной. Корреспондент Алексей Дегтярев рассказал подробности.

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Владислав и Валентина Пузович живут всего в 300 метрах от косовской границы. Последнее обострение сильно сказалось на стариках. Раньше можно было спокойно ездить на родину в Косово, но сегодня каждый раз, услышав с той стороны громкие звуки, пенсионеры крепче закрывают дверь.

«Ситуация вообще ни разу не приятная, видишь вооруженного человека с автоматом, а с другой стороны сербский народ без оружия, которому нужны только мир и жизнь у своего очага, чтобы никто его не изгонял», - сказал Радослав Пузович.

Из их окна прекрасно виден пограничный пункт пропуска. Там, со слов местных жителей, до сих пор удерживают бывшего косовского полицейского, серба Деяна Пантича. Его не могут вывезти в Приштину из-за сооруженных баррикад. Это и стало отправной точкой последнего конфликта. Главным требованием сербов является сегодня освобождение Пантича, это может серьезно снизить напряженность. Об этом же вчера говорили и премьер Сербии, и общественные деятели. При этом, как уверяет та же премьер Ана Брнабич, в Косово по-прежнему происходят нарушения прав сербов. И в Европе этого предпочитают не замечать.

«На данный момент происходит несколько провокаций в один день. Они приходят вооруженные до зубов в Зубин-Поток и в Косовска-Митровицу в один день. Они насильно входят в здания муниципалитета, пытаются спровоцировать сербский народ, пытаются дестабилизировать ситуацию, и все, что они делают, полностью противоречит Брюссельскому соглашению. Я писала вчера и повторю сегодня: что бы ни случилось, мы никогда не получим реакции от Европейского союза», - заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Власти Приштины объявили сегодня о проведении муниципального заседания. Накануне в прессе появился некий документ, который может стать основой для мирного договора. В нем прописаны гарантии для закрепления статуса православной церкви и сербов в Косово. Но есть один нюанс - косовары требуют признания права вступать в международные организации. Со слов премьер-министра самопровозглашенной республики Альбина Курти, Косово давно готово стать частью ЕС без контроля Белграда.

«Сегодня на 112-м заседании кабинета министров мы сообщаем, что на этой неделе передадим заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. Как вы, возможно, знаете, мы последняя страна на Западных Балканах, подавшая заявку на вступление в ЕС. Настало время превратить статус потенциального кандидата в официальный, тем самым перейдя на новый этап отношений с ЕС», - пояснил премьер-министр Косово Альбин Курти.

В самом Брюсселе призывают стороны к диалогу под европейской эгидой. А вот Штаты пока хранят молчание. Вчера спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар после встречи с главой Косово отказался от комментариев. Сегодня же он намерен встретиться с президентом Сербии. Также на встрече будет присутствовать спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак.