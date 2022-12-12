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Российский посол в Сербии заявил, что власти Косово действуют с разрешения США

Сергей Лебедев
18:47 12.12.2022
При этом Александр Вучич старается решить вопрос мирным способом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Власти Косово делают все, что разрешено и санкционировано Вашингтоном и Брюсселем, поэтому они ведут себя вызывающе. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Все они делают, только когда получают на это разрешение, согласие и "отмашку"», - сказал дипломат.

Александр Боцан-Харченко отметил, что сербский президент Александр Вучич старается решить вопрос мирным способом. По его словам, он избегает кровопролития, хотя ситуация в Косово скатывается к насилию.

Напомним, ситуация в непризнанной республике обостряется ежечасно. Ночь на понедельник сербский президент Александр Вучич назвал самой напряженной со времен югославского конфликта.

После того как косовский спецназ вошел на территории, где проживают сербы, местные жители начали возводить баррикады. К границе с непризнанной республикой начала стягиваться сербская армия.  

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