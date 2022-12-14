Возмездие с небес: кадры ракетных ударов экипажами Су-25 в зоне спецоперации

После боевых вылетов техники обслужили штурмовики и подготовили их к выполнению новых задач.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника боевиков. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрывают действия самолетов штурмовой авиации и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских националистов. Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов