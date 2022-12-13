Летчик-истребитель Су-35С рассказал об уничтожении воздушной цели в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции. Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрывают действия самолетов штурмовой авиации и вертолетов при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских националистов. Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса.

«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе, выполнил пуск и продолжил полет для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала... По прилету получил подтверждение с земли, что цель была поражена», - рассказал один из летчиков-истребителей Су-35С.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевого применения Су-35С в зоне спецоперации. Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку всех систем и заправку.

Для уничтожения авиации врага, поражения радиолокационных станций и комплексов ПВО применяют высокоточные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Вылеты осуществляются круглосуточно при любых погодных условиях.

Материл подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов