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Тайвань развернул ракетные комплексы в ответ на приближение китайских самолетов и кораблей

Анна Касаткина
08:50 13.12.2022
К острову приблизились три корабля и 29 самолетов НОАК,
Тайвань развернул ракетные комплексы в ответ на приближение китайских самолетов и кораблей
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, GlobalLookPress
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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову трех кораблей и 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в ежедневной сводке тайваньского Минобороны.

«За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в опознавательную зону ПВО острова вошел один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6. В ответ Тайвань для наблюдения направил воздушный и морской патруль, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.

© MoNDefense, Twitter

Ранее глава Тайваня Цай Инвэнь заявила о существовании реальной угрозы вторжения Китая на остров. О «потенциальной возможности» войны также заявили в Госдепе США.

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