В стране и мире Тайвань развернул ракетные комплексы в ответ на приближение китайских самолетов и кораблей Анна Касаткина К острову приблизились три корабля и 29 самолетов НОАК, © Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, GlobalLookPress Читайте нас на: Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову трех кораблей и 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в ежедневной сводке тайваньского Минобороны. «За период с 6.00 12 декабря до 6.00 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая», — говорится в сообщении. Уточняется, что в опознавательную зону ПВО острова вошел один истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6. В ответ Тайвань для наблюдения направил воздушный и морской патруль, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. © MoNDefense, Twitter Ранее глава Тайваня Цай Инвэнь заявила о существовании реальной угрозы вторжения Китая на остров. О «потенциальной возможности» войны также заявили в Госдепе США. Экспертное мнение и аналитика