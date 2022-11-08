Глава Тайваня заявила о «реальной угрозе» вторжения КНР

Цай Инвэнь заявила, что Тайваню необходимо быть готовым к вторжению Китая.

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Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила в интервью журналу Atlantic о существовании «реальной угрозы» вторжения со стороны Китайской Народной Республики.

«Это правда, что это (вторжение - прим. ред.) может произойти с нами. Поэтому нам необходимо быть к этому готовыми. Есть реальная угроза этого. Это не раздувание шумихи», - передает РИА Новости слова главы Тайваня.

Ранее Тайвань зафиксировал появление в регионе 46 военных летательных аппаратов армии Китайской Народной Республики. Среди них были БПЛА, истребители и вертолеты.

До этого в Министерстве обороны Китая заявляли о проведении подготовки на случай войны. По словам представителя МО КНР, действия Соединенных Штатов грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая.