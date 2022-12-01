Глава Пентагона предупредил турецкого коллегу о неприятии Вашингтоном военной операции Анкары в САР

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Министерство обороны США выступает против новой военной операции Турции на севере Сирии. Возражением с главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром в телефонном разговоре поделился его американский коллега Ллойд Остин.

Как сообщается в заявлении Пентагона, Остин выразил беспокойство в связи эскалацией ситуации, в частности, в связи с воздушными ударами Турции, некоторые из которых «прямо угрожали безопасности американского персонала», работающего с местными партнерами для подавления ИГИЛ*.

«Министр Остин призвал к деэскалации, а также поделился уверенным возражением министерства против новой военной операции Турции в Сирии», — заявили в оборонном ведомстве США.

Турецкий телеканал NTV, в свою очередь, сообщает, что Акар в разговоре с Остином назвал уничтожение террористов единственной целью для Анкары в военных операциях в Ираке и Сирии, а об ущербе коалиционным силам или гражданскому населению «не может быть и речи».

Турция в ночь на 20 ноября провела воздушную спецоперацию на севере Сирии и Ирака. Вооруженные силы страны нанесли точечные удары по штабам и базам сирийского крыла «Рабочей партии Курдистана». Турецкий лидер назвал спецоперацию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Москва призвала Анкару к сдержанности для того, чтобы не допустить эскалации напряженности.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.