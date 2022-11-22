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Россия призвала Турцию к сдержанности в свете ударов по Сирии и Ираку

Игнат Далакян
07:02 22.11.2022
Спецпредставитель президента РФ заявил, что нужно продолжить работу по мирному решению «курдского вопроса».
Россия призвала Турцию к сдержанности в свете ударов по Сирии и Ираку
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress
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Россия призывает Турцию к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности. Об этом заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане..

«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории», - передает РИА Новости слова Лаврентьева.

Согласно словам спецпредставителя президента РФ, работу на этот счет со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить, попытаться найти мирное решение «курдского вопроса».

Александр Лаврентьев отметил, что Турция заранее не уведомляла Российскую Федерацию о воздушной операции в Сирии и Ираке, вопрос будет обсуждаться в ходе встречи по Сирии в Астане.

«Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории», - заявил спецпредставитель российского президента.

Напомним, Турция провела воздушную спецоперацию в ночь на 20 ноября на севере Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции нанесли точечные удары по штабам и базам террористов. Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил об уничтожении принадлежащим террористам укрытий, пещер, тоннелей и складов.

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