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ВС Турции уничтожили штабы террористов в ходе спецоперации на севере Ирака и Сирии

Ян Брацкий
10:37 20.11.2022
В специальной воздушной операции были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников.
ВС Турции уничтожили штабы террористов в ходе спецоперации на севере Ирака и Сирии
© Фото: Daniel Leal-Olivas, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Вооруженные силы Турции нанесли точечные удары по штабам и базам террористов на севере Ирака и Сирии. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар. Воздушную спецоперацию провели в ночь на воскресенье, 20 ноября.

«Успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели, склады. Точечные удары нанесены по так называемым штабам террористической организации», - говорится в видеообращении Акара, которое показал телеканал ТРТ.

Глава Минобороны Турции лично следил за происходящим из ситуационного штаба. С его слов, официальная Анкара имеет право на самооборону и своими действиями стремится обеспечить безопасность 85 миллионов сограждан.

В операции были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары наносились по объектам инфраструктуры запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления. По мнению экспертов, это стало ответом Анкары на теракт в центре Стамбула, где после взрыва бомбы шесть человек погибли и более 80 получили ранения различной степени тяжести. Следствие пришло к выводу, что к подрыву причастны члены РПК.

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