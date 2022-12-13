США направили на Украину первую партию энергооборудования

Удары ВС РФ высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры привели к перебоям и отключениям электричества во всех областях Украины.

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Власти США отправили на Украину первую партию необходимого для нужд энергетической инфраструктуры оборудования. Стоимость груза оценивается в $13 млн, пишет Reuters. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов по территории Украины с 10 октября были повреждены треть электростанций, что привело к перебоям и отключениям электричества во всех областях.

До этого президент Владимир Путин отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены российской стороной только после того, как произошел теракт на Крымском мосту.

Напомним, 10 октября Путин заявил, что Россия нанесла удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики. Российский президент предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.