В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США направили на Украину первую партию энергооборудования

Ян Брацкий
05:19 13.12.2022
Удары ВС РФ высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры привели к перебоям и отключениям электричества во всех областях Украины.
США направили на Украину первую партию энергооборудования
© Фото: Hennadii Minchenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Власти США отправили на Украину первую партию необходимого для нужд энергетической инфраструктуры оборудования. Стоимость груза оценивается в $13 млн, пишет Reuters. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов по территории Украины с 10 октября были повреждены треть электростанций, что привело к перебоям и отключениям электричества во всех областях.

До этого президент Владимир Путин отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены российской стороной только после того, как произошел теракт на Крымском мосту.

Напомним, 10 октября Путин заявил, что Россия нанесла удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики. Российский президент предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:02 В стране и мире
Bloomberg: Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в ЕС
03:09 В стране и мире
Пентагон: США пересмотрят уровень военного присутствия на Украине
02:37 В стране и мире
Власти ЕС согласовали очередной пакет финансовой помощи Украине на 18 млрд евро
00:26 В стране и мире
Видео
«Косово - сердце Сербии»: в Белграде проходит митинг в поддержку сербского народа Косова и Метохии
23:51 Армия
Видео
Если двигаться, то вперед: артиллеристы ТОФ рассказали о боях под Угледаром
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.