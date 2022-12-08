Путин заявил, что РФ ударила по украинской энергетической инфраструктуре, но в ответ на теракт на Крымском мосту

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Удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены российской стороной только после того, как произошел теракт на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками церемонии награждения Героев России в Кремле.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» - заявил Путин.

Напомним, 10 октября Путин заявил, что Россия нанесла удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики. Российский президент предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.