Путин заявил, что РФ ударила по украинской энергетической инфраструктуре, но в ответ на теракт на Крымском мосту
Удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены российской стороной только после того, как произошел теракт на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками церемонии награждения Героев России в Кремле.
«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» - заявил Путин.
Напомним, 10 октября Путин заявил, что Россия нанесла удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики. Российский президент предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.