Зеленский заявил, что с 10 октября были повреждены 30% электростанций Украины

В связи с этим по всей стране наблюдаются проблемы с электроснабжением.

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В результате ударов по территории Украины с 10 октября были повреждены треть электростанций, что привело к перебоям и отключениям электричества во всех областях. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций. Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов в столице повреждены два объекта критической инфраструктуры. В настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Он отметил, что в настоящий момент частично ограничена подача электроэнергии и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Президент России Владимир Путин 10 октября заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Российский лидер констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.