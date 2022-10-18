В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский заявил, что с 10 октября были повреждены 30% электростанций Украины

Максим Крюков
12:42 18.10.2022
В связи с этим по всей стране наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Зеленский заявил, что с 10 октября были повреждены 30% электростанций Украины
© Фото: Pavlo Palamarchuk, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В результате ударов по территории Украины с 10 октября были повреждены треть электростанций, что привело к перебоям и отключениям электричества во всех областях. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций. Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов в столице повреждены два объекта критической инфраструктуры. В настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Он отметил, что в настоящий момент частично ограничена подача электроэнергии и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Президент России Владимир Путин 10 октября заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Российский лидер констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:41 Армия
Видео
ВС РФ овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области
12:14 В стране и мире
В Кремле рассказали, распространяется ли «ядерный зонтик» России на новые территории
12:09 В стране и мире
Один человек пострадал после обстрела ж/д станции в Белгородской области
11:51 В стране и мире
ВСУ обстреливают поселок и село в Курской области
10:48 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео разрушений «Северного потока»
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.