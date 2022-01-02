МЧС РФ опровергло причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде

МЧС России не давало никаких прогнозов об угрожающем Земле астероиде.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на ученых МЧС, что планете якобы угрожает астероид Апофис, он сблизится с Землей в 2029 году. Сообщалось, что диаметр астероида составляет 393 метра, а вес - порядка 27 тонн.

«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству», - цитирует ТАСС слова пресс-службы МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что россиянам в новогодние праздники нужно заботиться о противопожарной безопасности, а не «угрозах» из космоса.

Кроме того, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга Денис Денисенко заявил, что астероид Апофис пролетит возле Земли в районе геостационарных спутников, в XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено.

По его словам, те данные о последствиях столкновения этого небесного тела с Землей, которые недавно появились, являются лишь проективным вариантом развития событий.