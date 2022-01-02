Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей

Астероид Апофис пролетит возле Земли в районе геостационарных спутников, в XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга Денис Денисенко.

«Его открыли еще в 2004 году. Тогда он шуму наделал. Потом в течение полугода уточнили его орбиту и было доказано, что он не столкнется с Землей в 2029 году. Действительно, он пролетит в районе орбиты геостационарных спутников. Ни в 2029 году, ни в 2036 он с Землей точно не столкнется», - сказал он.

По словам специалиста, те данные о последствиях столкновения этого небесного тела с Землей, которые недавно появились, являются лишь проективным вариантом развития событий.

«Когда люди слышат слова “потенциально опасные”, они пугаются от слова “опасный”...Но здесь надо читать оба слова. Потенциальный - значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с Землей исключено», - объяснил эксперт.

Он заметил, что астероиды всегда падали и будут падать на нашу планету, к чему следует быть готовыми.

«Предсказывать последствия действительно тоже необходимо, чтобы знать, что может произойти. То есть потенциально когда-то меньший астероид или такой же когда-нибудь неизбежно упадет на Землю», - добавил эксперт.

Ранее стало известно, что опаснейший астероид Апофис подлетит очень близко к Земле 13 апреля 2029 года - на расстояние орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида составляет 393 метра, а вес - порядка 27 тонн.

По словам специалистов ВНИИ ГОЧС, в случае столкновения с Землей высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигать до 6,5 баллов по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.