В МЧС рассказали о последствиях падения на Землю потенциально опасного астероида Апофис

Опаснейший астероид Апофис подлетит очень близко к Земле 13 апреля 2029 года - на расстояние орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида составляет 393 метра, а вес - порядка 27 тонн, рассказали в ВНИИ ГОЧС.

«Он (астероид. - Прим.ред.) приблизится к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров, что близко к высоте орбит геостационарных спутников (35,8 тысячи километров). Скорость сближения составит 7,42 километра в секунду», - говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС, который имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам специалистов, в случае столкновения с Землей высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн. Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигать до 6,5 баллов по шкале Рихтера, а скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.

Ранее ученые провели исследование траектории Апофиса и выяснили, что в будущем он пройдет экстремально близко к Земле. По мнению специалистов, Апофис приобретает ускорение из-за неоднородного теплового излучения, так называемого эффекта Ярковского, и смещается со своей гравитационного орбиты на 170 метров ежегодно. Вероятное столкновение может произойти в 2068 году, считает астроном из Института астрономии Гавайского университета Дэйв Толен.