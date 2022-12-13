Сербы в полной боевой готовности: как развивается ситуация на границе с Косово

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Ситуация на границе с Косово продолжает накаляться. Туда активно стягиваются сербские войска. Министр обороны страны Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы готовы выполнить долг по защите мирного населения в любой момент. При этом он отметил, что в Белграде не хотят никаких конфликтов и войн.

Сербский президент Александр Вучич в последнем обращении к нации призвал сограждан к спокойствию. Он заверил, что правительство делает все возможное.

«Я призываю наших людей, хотя я знаю, что они этого не делали, никоим образом не угрожать работе KFOR и EULEX, не быть оружием в руках тех, кто стремится изобразить их виновниками чего-либо», - сказал сербский лидер.

При этом в Европе продолжают не замечать нарушения прав сербского населения в Косово. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рекомендовал сербам разобрать баррикады. Американцы же пока не освещают свою официальную позицию по ситуации.

«У меня нет никаких комментариев. Я здесь в рамках обычной работы», - сказал специальный представитель президента США на Балканах Габриэль Эскобар.

Напомним, в минувшее воскресенье в северной части Косово сербы в ответ на арест бывшего полицейского Деяна Пантича начали строить баррикады. В регион был стянут полицейский спецназ из Приштины. Поступали сообщения о перестрелках.

Кроме того, полиция Косово захватила объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе. Вучич заявил, что это все противоречит договоренностям, так как введение спецназа возможно только с разрешения глав муниципалитетов с сербским большинством, однако его получено не было.