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Электросамокатам ограничили скорость по новому ГОСТу

Анна Касаткина
07:57 13.12.2022
Требования нацелены на повышение безопасности использования устройств.
Электросамокатам ограничили скорость по новому ГОСТу
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса по новому ГОСТу должны не превышать скорость в 25 км/ч, а в парках автоматически замедляться. Норма утверждена и вступит в силу с 1 февраля 2023 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте.

Требования нацелены на повышение безопасности использования устройств. При этом они не являются обязательными, однако соблюдающие их компании могут указать, что продукция соответствует стандарту, уточнили в ведомстве.

Как заявили изданию в пресс-службе одного из кикшеринговых сервисов, хотя ГОСТ и носит рекомендательный характер, он может стать первой ступенью к формированию обязательного технического межгосударственного регламента. В Российском институте стандартизации добавили, что ГОСТ используют при госзакупках.

Ранее в правила дорожного движения в России внесли поправки, согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса являются средствами индивидуальной мобильности и должны двигаться на скорости не более 25 км/ч.

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