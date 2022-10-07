Ударили по тормозам: как в России изменились правила для водителей электросамокатов и моноколес

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Владельцев электросамокатов перестали приравнивать к пешеходам - их транспорт получил статус так называемого средства индивидуальной мобильности. Свободы передвижения стало меньше. Например, скорость электросамокатов ограничили до 25 километров в час.

Пенсионерка Марина Жажкова не дошла до дома пятьсот метров, ее сбил самокатчик. Теперь она на больничной койке.

«Упала. Конечно, он (водитель электросамоката. - Прим.ред.) первым делом подошел. Спросил, нужна ли скорая. Я лежала, я кричала, что у меня рука сломана», - рассказывает женщина.

Врачи диагностировали у пенсионерки перелом левого плеча и шейки бедра. Сам инцидент засняли камеры видеонаблюдения. Свою вину 40-летний любитель прокатится с ветерком пусть и не сразу, но все-таки признал.

«Это относится к преступлению категории небольшой тяжести. Но в данном конкретном случае ему может быть назначено наказание в виде ограничения свободы», - отмечает заместитель прокурора Индустриального района Перми Наталья Максимова.

Электросамокат опасен не только для пешеходов, но и для тех, кто им управляет. Самыми опасными водителями являются те, кто и ездить толком не умеет. Именно такие водители могут наехать на пешеходов, которые гуляют по тротуарам. Но теперь, во-первых, самокаты должны будут ехать по выделенным полосам, во-вторых, пешеход на тротуаре имеет приоритет над самокатом.

Водить без прав электросамокат не запрещено, когда его мощность не больше 4 кВт. Все, что выше - подпадает под категорию «М». Ездить такие водители должны по автодорогам. Об этом, видимо, не знал житель Москвы. Ему сотрудники ГИБДД выписали сразу три штрафа: за управление без прав, езду без шлема и движение по тротуару. Водителю теперь придется оплатить штраф.

Бывают случаи, когда водители не согласны с обвинениями. Александр Шахаев из Новосибирска штраф получил за езду на арендованном электросамокате. Вместе с компанией-арендодателем он отрицает, что самокат отвечал категориям транспортного средства.

«Тридцатого июня был разбор в ГИБДД, где находилось еще порядка десятка таких же горемык. Причем это были не дети, это были абсолютно взрослые люди, которые ехали, кто на работу, кто куда-то еще. Собственно, вся процедура свелась к тому, что каждого обилечивали на пять тысяч рублей», - говорит мужчина.

Изменения в ПДД, которые касаются электротранспорта, напрашивались давно. В прошлом году министерство транспорта совместно с МВД подготовило проект таких поправок. Но правительство их приняло только сейчас.

«Сейчас водители самокатов, гироскутеров, моноколес опасаются ездить по дорогам, хотя они там встречаются. А на тротуаре опаснее для пешеходов. Дети до 14 лет имеют право ездить по тротуарам, это не запрещено и взрослым, потому что на дороге нет места для велодорожек, никто не хочет позаботиться об этом. И на проезжей части опасно», - отмечает председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Согласно новым поправкам, электросамокат - это средство индивидуальной мобильности. К нему также приравняли электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Теперь на них разрешат передвигаться на скорости не более 25 километров в час. По тротуарам может ехать только электротранспорт весом не более 35 килограммов. При этом у пешеходов - всегда приоритет. Также средства индивидуальной мобильности могут двигаться по отдельным полосам проезжей части, их отметят специальными знаками. Но эксперты считают, что проект все еще нуждается в доработке. И то, что подходит самокату, опасно для моноколеса.

«Например, указывается, что средство индивидуальной мобильности должно иметь тормоза. Вы представляете себе человека на моноколесе, который за счет гироскопического эффекта двигается? Гироскопический эффект обеспечивает ему движение на скорости больше 25 километров. Чем меньше скорость, тем меньше устойчивость», - поясняет эксперт рабочей группы при правительстве РФ по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Но изменения в ПДД все-таки внесли большую ясность, как для пешеходов, так и для пользователей электротранспортом. И, возможно, изменят ситуацию с авариями. Ведь только шесть месяцев этого года в происшествиях с электросамокатами, сигвеями, моноколесами и скутерами погибли шесть человек, еще 400 - пострадали.