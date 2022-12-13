Работа по земле: как зенитки С-60 уничтожают испуганного тяжелой артиллерией врага
Боец 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики рассказал «Звезде» об использовании артиллерийских установок на основе 57-мм автоматических зенитных пушек С-60 на Лисичанском направлении.
«Сначала работаем тяжелым вооружением, чтобы поднять противника на поверхность, который за все эти годы закопался, забетонировался. Мы должны его поднять вверх с интервалом. Ну а потом нашим уникальным вооружением С-60 добивать на поверхности», - сказал он.
Боец подчеркнул, что С-60 переоборудовали специально для работы по наземным целям, в первую очередь по живой силе противника.
Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики показала кадры работы расчетов гаубиц 2А65 «Мста-Б» по опорному пункту противника в районе Первомайского.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов