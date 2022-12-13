Гром скорострельной артиллерии: как наши зенитки «кошмарят» боевиков под Белогоровкой

В своей работе артиллеристы учитывают все нюансы, способные повлиять на точность стрельбы. «Глаза», как здесь называют корректировщиков, подтверждают точное попадание по позициям врага.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лисичанское направление. Артиллеристы 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР поддерживают штурмовые группы «Вагнера» в районе севернее Белогоровки.

Расчет 152-мм гаубицы Д-20 работает по дежурной цели, это значит, что ее координаты давно известны. Небольшая корректировка и еще один выстрел.

Осколочно-фугасные снаряды используют для уничтожения укреплений, взрыватели устанавливают на замедление, чтобы снаряд сначала пробил бетон и только потом сдетонировал. Цель артиллеристов - «Сердечко», чтобы понять, что это значит, достаточно взглянуть на карту. Рельеф местности, где окопались украинские националисты, напоминает именно его.

В своей работе артиллеристы учитывают все нюансы, способные повлиять на точность стрельбы. «Глаза», как здесь называют корректировщиков, подтверждают точное попадание по позициям врага. Вместе с командиром батальона выдвигаемся на другую огневую позицию, откуда огонь ведет уникальная установка.

После тяжелой артиллерии в бой вступает зенитная установка С-60 на шасси армейского грузовика. Скорострельная пушка работает по наземным целям. Осколочные боеприпасы прекрасно справляются с украинской пехотой.

За три минуты, а именно столько времени расчет проводит на одной огневой позиции, установка выпускает 57 снарядов. Разведка подтверждает попадание, над позициями противника вздымается черный дым.

Покой украинским националистам даже не снится, спать им не дает работа нашей артиллерии. Удары по позициям наносят как днем, так и ночью. Овладение высотой «Сердечко» - вопрос ближайшего времени. Со взятием этой стратегически важной высоты наши бойцы получат контроль над всей округой Белогоровки и смогут продолжить развитие наступления.

Ранее публиковались кадры работы артиллеристов в ДНР по позициям украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов