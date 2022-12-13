В Роспотребнадзоре рассказали, почему прививку от гриппа делать уже поздно

По словам Анны Поповой, прививочная кампания в России завершена, поэтому вакцинироваться от гриппа на данный момент не нужно.

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Россиянам надо было раньше прививаться от гриппа. Крайним сроком вакцинации была предыдущая неделя, а сейчас кампания, связанная с началом эпидсезона гриппа и коронавируса, завершена. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сейчас уже поздно и не нужно. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Попова также напоминала, что так называемый свиной грипп на данный момент выявлен в 82 регионах России. Несмотря на большое количество случаев заражения H1N1 прививаться на данный момент уже нет необходимости. В России достаточно препаратов для лечения инфекции, заявила глава Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости данной разновидностью гриппа наблюдается с ноября. Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе со «Звездой» рассказал, что сейчас количество респираторных вирусных инфекций, с которыми граждане обращаются в медучреждения, достаточно велико. Помимо H1N1 часто встречаются сезонные заболевания: риновирусы, метапневмовирусы и аденовирусы.