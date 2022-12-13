Роспотребнадзор: штамм свиного гриппа выявлен в 82 субъектах России

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей, рассказали в ведомстве.

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Штамм свиного гриппа преобладает среди других в России, он выявлен уже в 82 субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что доля вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости продолжает увеличиваться и в настоящее время составляет 52,5%.

«Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B», - заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей, а в 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийские. Наиболее высокие показатели фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.

Ранее врач-инфекционист предупредил россиян, что в текущем эпидемическом сезоне ожидаются три волны заболеваемости гриппом.