В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роспотребнадзор: штамм свиного гриппа выявлен в 82 субъектах России

Анна Касаткина
11:48 13.12.2022
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей, рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор: штамм свиного гриппа выявлен в 82 субъектах России
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Штамм свиного гриппа преобладает среди других в России, он выявлен уже в 82 субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что доля вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости продолжает увеличиваться и в настоящее время составляет 52,5%.

«Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B», - заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей, а в 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийские. Наиболее высокие показатели фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.

Ранее врач-инфекционист предупредил россиян, что в текущем эпидемическом сезоне ожидаются три волны заболеваемости гриппом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:46 В стране и мире
Сербская полиция задержала корреспондента «Звезды» на границе с Косово
10:46 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в аэропорту Красноярска мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинских боевиков
10:18 В стране и мире
В Белоруссии по поручению Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности
09:42 В стране и мире
Основатель рухнувшей криптобиржи FTX арестован на Багамах по запросу США
09:03 В стране и мире
Росавиация продлила до 21 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.