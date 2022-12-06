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«Все идет скопом»: вирусолог о ситуации с распространением заболеваний в РФ

Игнат Далакян
18:53 06.12.2022
Эксперт также рассказал, что так называемый свиной грипп H1N1 сейчас выявлен в 74 субъектах Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов в беседе со «Звездой» рассказал о ситуации с распространяющимися вирусами в России.

«Приблизительно с середины ноября мы наблюдаем рост. Первая неделя декабря рост уже значительный, видим рост гриппом и респираторными вирусными инфекциями почти на 23,5% по сравнению с предыдущей неделей. Есть тенденция к ускорению этого процесса. У нас все идет скопом. Есть и грипп H1N1, есть и обычные сезонные респираторные вирусы, такие как риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, это все, что есть каждый год», - объяснил Александр Семенов.

Эксперт также рассказал, что так называемый свиной грипп H1N1 сейчас выявлен в 74 субъектах Российской Федерации. Согласно его словам, он «фактически везде».

Как объясняет вирусолог, решение о госпитализации человека принимает врач.

«Если у вас грипп, он переходит в гриппозную пневмонию, тут нужно, конечно, госпитализировать человека. Если не удается сбить температуру и т. д.», - сказал эксперт.

По словам Александра Семенова, диагноз должен быть подтвержден лабораторно. Легкое и среднее течение гриппа клинически ничем не отличается от других вариантов простуды.

«Если у вас насморк, горло, голова, температура, это отнюдь не значит, что у вас грипп. Это можно подтвердить только в лаборатории. Чтобы этих мучений избежать, проще привиться», - подытожил вирусолог.

Ранее врач-иммунолог рассказал о распространении гриппа в Российской Федерации. По словам эксперта, грипп распространяется безудержно, поскольку нет никаких мер, которые принимались во время пандемии коронавируса.

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