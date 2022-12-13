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«Ведомости»: власти сформулировали механизм противодействия потолку цен на нефть

Анна Назайкина
17:34 13.12.2022
По данным газеты, в частности, нельзя будет продавать российское черное золото по контрактам, в которых в качестве покупателя указано государство, которое присоединилось к потолку цен.
«Ведомости»: власти сформулировали механизм противодействия потолку цен на нефть
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Российские власти сформулировали ответ на введение потолка цен на нефть из РФ, пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, который знаком с текстом документа. Было отмечено, что эти данные подтвердили два собеседника издания, близкие к правительству.

Как утверждается, проект указа президента, в котором содержится механизм противодействия, в целом уже согласовали.

По данным газеты, в частности, нельзя будет продавать российское черное золото по контрактам, в которых в качестве покупателя указано государство, которое присоединилось к потолку цен, или указывается условие предельной стоимости либо ее уровень равен потолку.

Кроме того, по информации издания, в документе присутствует пункт, который позволяет обходить любые запреты на проведение сделок - с разрешения правительства.

Ранее страны G7 и Австралия вслед за Европейским союзом достигли договоренности по установлению потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов. Соглашение вступило в силу 5 декабря.

Накануне, 12 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшие дни подпишет указ об ответе на введение предельной стоимости на российскую нефть.

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