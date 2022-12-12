В Кремле заявили, что Путин в ближайшие дни подпишет указ об ответе на введение потолка цен на нефть

© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

В ближайшие дни выйдет указ президента Владимира Путина об ответных шагах на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом в понедельник во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», - заявил пресс-секретарь президента.

Ранее страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне $60. Договоренность вступила в силу 5 декабря. Минфин США счел лимит в $60 за баррель приемлемым, чтобы РФ продолжала поставлять нефть на мировые рынки.

В России неоднократно заявляли, что страна не будет продавать нефть по заранее установленным ценам, вне зависимости от того, какими они будут.