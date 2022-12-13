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«Закладывают за воротник»: Ярослав Качиньский получил выговор за высказывание о польских женщинах

Семен Лавров
17:04 13.12.2022
Об этом в Twitter написала депутат польского сейма Моника Фалей.
«Закладывают за воротник»: Ярослав Качиньский получил выговор за высказывание о польских женщинах
© Фото: Darek Delmanowicz, Polska Agencja Prasowa, GlobalLookPress
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Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский получил выговор за оскорбление польских женщин. Ранее бывший вице-премьер заявил, что демографические проблемы в стране связаны с тем, что будущие матери после 25 лет начинают «закладывать за воротник».

«Качиньский был подвергнут санкциям комитета по этике», - написала депутат польского сейма Моника Фалей в Twitter.

Она также осудила своего коллегу за оскорбление женщин и тривиализацию проблемы алкоголизма. Кроме этого, Фалей обратила внимание на то, что Качиньский не посещает заседание комитета по этике.

Заявление, послужившее причиной осуждения главы партии «Закон и справедливость», было сделано им при обсуждении демографических проблем Польши на встрече с избирателями в городе Элк.

«Женщина должна дозреть до того, чтобы быть матерью. Когда после 25 лет закладывают за воротник, очень жаль, но это нехорошая предпосылка в этих вещах», - сказал Качиньский.

Напомним, что в июне этого года Ярослав Качиньский подал в отставку и покинул пост вице-премьера страны. Ранее он неоднократно заявлял, что Польша намерена добиться от Германии репараций за Вторую мировую войну.

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