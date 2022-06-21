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Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку

Елизавета Потейчук
09:27 21.06.2022
Преемником Качиньского на посту вице-премьера станет глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку
© Фото: Damian Burzykowski, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский принял решение уйти в отставку с поста вице-премьера. Политик отметил, что его преемником на посту вице-премьера станет глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», - приводит агентство РАР слова Качиньского.

Ранее бывший президент Польши (в 1990-95 годах) Лех Валенса предложил распустить ЕС и создать политическое объединение заново, но уже без Варшавы и Будапешта. Он также подчеркнул, что согласие ЕК на выделение средств Польше для восстановления экономики после пандемии коронавируса свидетельствует о поражении объединения.

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