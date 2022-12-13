У линии разграничения: кадры вертолетов в небе над сербским поселком Рашка

На данный момент цель их полета, а также принадлежность к косовской или сербской сторонам не установлены.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры вертолетов в небе над поселком Рашка на границе с Косово, где в настоящее время работает наш корреспондент.

На данный момент цель их полета, а также принадлежность к косовской или сербской сторонам не установлены.

Сегодня наш корреспондент Алексей Дегтярев был задержан сербской полицией в Рашке. Впоследствии журналиста отпустили. Он объяснил, что произошло недопонимание сторон.

Накануне сербская военная техника была замечена в 35 километрах от поселка, который находится недалеко от линии разграничения с самопровозглашенной республикой.

Несколькими днями ранее появились сообщения, что бойцы спецподразделения МВД непризнанного Косова заняли объект на плотине озера ГЭС Газиводе.