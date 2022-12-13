У линии разграничения: кадры вертолетов в небе над сербским поселком Рашка
На данный момент цель их полета, а также принадлежность к косовской или сербской сторонам не установлены.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В распоряжении «Звезды» оказались кадры вертолетов в небе над поселком Рашка на границе с Косово, где в настоящее время работает наш корреспондент.
На данный момент цель их полета, а также принадлежность к косовской или сербской сторонам не установлены.
Сегодня наш корреспондент Алексей Дегтярев был задержан сербской полицией в Рашке. Впоследствии журналиста отпустили. Он объяснил, что произошло недопонимание сторон.
Накануне сербская военная техника была замечена в 35 километрах от поселка, который находится недалеко от линии разграничения с самопровозглашенной республикой.
Несколькими днями ранее появились сообщения, что бойцы спецподразделения МВД непризнанного Косова заняли объект на плотине озера ГЭС Газиводе.