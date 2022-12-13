В стране и мире Задержанного в Сербии корреспондента «Звезды» отпустили Анна Назайкина Инцидент с полицией произошел, когда журналист работал на границе с Косово. © Фото: Boris Dimitrov,CC BY-SA 3.0, Wikimedia Читайте нас на: Задержанного в Сербии корреспондента «Звезды» отпустили. Как оказалось, произошло недопонимание сторон. Ранее стало известно о том, что сотрудники сербской полиции задержали Алексея Дегтярева на границе с Косово. Журналист сообщил, что инцидент с полицией произошел, когда он работал в поселке Рашка. Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе со «Звездой» выразил мнение, что просьбу лидера страны Александра Вучича разрешить ввести сербских военных на север Косово для защиты своих граждан в Североатлантическом альянсе однозначно отклонят. Экспертное мнение и аналитика