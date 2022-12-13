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Володин встретился в Анкаре с Эрдоганом

Сергей Лебедев
16:34 13.12.2022
Спикер Госдумы передал турецкому лидеру слова приветствия от Владимира Путина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в Анкаре встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он передал турецкому лидеру теплые слова приветствия от российского президента Владимира Путина.

«Отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря президентам наших стран. Государственной Думе и Великому Национальному Собранию Турции со своей стороны необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения», - отметил Вячеслав Володин.

Напомним, на днях состоялся телефонный разговор между лидерами России и Турции. Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу создания регионального газового «хаба».

Также затронули и «зерновую сделку». Президенты указали на необходимость устранения препятствий для поставок российского зерна в нуждающиеся страны.

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