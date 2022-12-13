Володин встретился в Анкаре с Эрдоганом
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в Анкаре встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он передал турецкому лидеру теплые слова приветствия от российского президента Владимира Путина.
«Отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря президентам наших стран. Государственной Думе и Великому Национальному Собранию Турции со своей стороны необходимо сделать все возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения», - отметил Вячеслав Володин.
Напомним, на днях состоялся телефонный разговор между лидерами России и Турции. Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу создания регионального газового «хаба».
Также затронули и «зерновую сделку». Президенты указали на необходимость устранения препятствий для поставок российского зерна в нуждающиеся страны.