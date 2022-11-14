Кремль: послание Путина Федеральному собранию будет оглашено до конца года

Пресс-секретарь заявил, что сообщит точную дату обнародования послания, когда она будет известна. На данный момент такой информации нет.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об оглашении послания Владимира Путина Федеральному собранию. По словам официального представителя Кремля, оно планируется в этом году, однако точная дата на данный момент неизвестна.

Ранее Дмитрий Песков уже сообщал журналистам о переносе обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. В июле этого года пресс-секретарь не исключил, что оно состоится осенью.

В последний раз обращение президента к Федеральному собранию РФ состоялось в апреле этого года. Оно было посвящено решению проблем, связанных с пандемией COVID-19.