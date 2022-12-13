Сербская полиция задержала корреспондента «Звезды» на границе с Косово

В настоящий момент мы выясняем причину задержания. Были направлены все необходимые запросы российскому консульству.

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Корреспондента «Звезды» Алексея Дегтярева задержала сербская полиция. Об этом он сообщил нашей редакции.

Он рассказал, что ситуация произошла в момент, когда он работал в поселке Рашка на границе с непризнанной республикой Косово.

В настоящий момент мы выясняем причину задержания. Были направлены все необходимые запросы российскому консульству.

Накануне в российском Министерстве иностранных дел выразили обеспокоенность в связи с новым обострением обстановки в непризнанной республике. Было подчеркнуто, что Москва будет помогать Белграду отстаивать законные интересы в отношении Косова.