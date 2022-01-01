Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

В Чехии назвали причину снятия молодежной хоккейной команды страны с рейса

Роман Захаров
19:32 01.01.2022
По словам менеджера команды Чехии, чешских хоккеистов могли спутать с российскими спортсменами из-за схожей формы.
В Чехии назвали причину снятия молодежной хоккейной команды страны с рейса
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Чешских хоккеистов, участвовавших в недоигранном чемпионате мира среди молодежных команд в Канаде, в аэропорту города Калгари высадили из самолета по ошибке. Такое мнение высказал менеджер хоккейной команды Чехии Отакар Черный.

«Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой... Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила», - рассказал Черный.

Он добавил, что некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение спортсменов, в результате чего экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. При этом в их число, уверяет менеджер команды, попали и чешские хоккеисты, поскольку они были одеты в точно такую же форму, как и россияне.

«После жалоб пассажиров нас бросили в один "мешок" с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», - приводит издание Hokej слова Черного.

Ранее стало известно об инциденте, из-за которого игроки молодежных сборных России и Чехии были сняты с рейса в Канаде, откуда они возвращались с чемпионата мира. Как сообщила журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн, многие молодые люди якобы выпивали спиртное, курили и отказывались надевать маски. Позже главный тренер сборной РФ Сергей Зубов опроверг эти обвинения.

В Федерации хоккея России (ФХР), в свою очередь, сообщили, что причиной снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса стали неправильно надетые медицинские маски.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 Спорт
Видео
«Рамки, которые переходить нельзя»: бывший тренер молодежной хоккейной сборной об инциденте в Канаде
16:53 В стране и мире
Видео
Очередь на вылет: кадры из Шереметьево, где отменили десятки авиарейсов
16:10 Спорт
Видео
Тренер Непряевой оценил ее победу на «Тур де Ски»
14:23 В стране и мире
Китай показал фото Марса с орбитального модуля «Тяньвэнь-1»
11:43 В стране и мире
Центробанк получил право на введение лимитов на выдачу потребкредитов
Популярное
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
К Земле летят два потенциально опасных астероида
Новый год в космосе впервые встретили десять человек одновременно
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.