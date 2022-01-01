В Чехии назвали причину снятия молодежной хоккейной команды страны с рейса

Чешских хоккеистов, участвовавших в недоигранном чемпионате мира среди молодежных команд в Канаде, в аэропорту города Калгари высадили из самолета по ошибке. Такое мнение высказал менеджер хоккейной команды Чехии Отакар Черный.

«Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой... Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила», - рассказал Черный.

Он добавил, что некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение спортсменов, в результате чего экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. При этом в их число, уверяет менеджер команды, попали и чешские хоккеисты, поскольку они были одеты в точно такую же форму, как и россияне.

«После жалоб пассажиров нас бросили в один "мешок" с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», - приводит издание Hokej слова Черного.

Ранее стало известно об инциденте, из-за которого игроки молодежных сборных России и Чехии были сняты с рейса в Канаде, откуда они возвращались с чемпионата мира. Как сообщила журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн, многие молодые люди якобы выпивали спиртное, курили и отказывались надевать маски. Позже главный тренер сборной РФ Сергей Зубов опроверг эти обвинения.

В Федерации хоккея России (ФХР), в свою очередь, сообщили, что причиной снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса стали неправильно надетые медицинские маски.