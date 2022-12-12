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В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

Максим Крюков
02:12 12.12.2022
Сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях.
В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В восьми областях Украины, включая Киевскую, объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены также звучат в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками церемонии награждения Героев РФ в Кремле заявил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины были нанесены российской стороной только после того, как произошел теракт на Крымском мосту. Он подчеркнул, что нанесение ударов начала украинская сторона.

Глава государства 10 октября объявил, что Россия нанесла удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики. Российский лидер предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.

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