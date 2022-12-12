Дуда: Польша и Германия обратятся за финансовой поддержкой из-за беженцев с Украины

Польский президент уверен, что число беженцев в ближайшее время увеличится.

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Польша и Германия должны попросить финансовую поддержку Евросоюза в связи с возможным ростом в ближайшее время числа беженцев с Украины. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

«Мы должны обращаться к европейскому сообществу, к Еврокомиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке наших стран, которые принимают на себя груз, связанный с принятием беженцев», - передает ТАСС слова Дуды.

По его данным, сейчас в Польше около трех миллионов беженцев. Их число в последние недели и месяцы возросло. Дуда считает, что наплыв беженцев связан с разрушением энергетической инфраструктуры на Украине и наступлением зимы.

Напомним, ранее в Германии заявили о «крайне стрессовой ситуации» из-за украинских беженцев. Также сложности возникли и в Болгарии.